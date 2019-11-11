Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 17:02

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Виктория Мирошниченко за роль в фильме "Дылда" режиссера Кантемира Балагова оказалась в шорт-листе премии Европейской киноакадемии (EFA) в номинации "Лучшая актриса".

Мировая премьера "Дылды" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI - международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Фильм российского режиссёра Виталия Манского "Свидетели Путина" попал в шорт-лист EFA в номинации "Лучший документальный фильм". Это совместное производство Латвии, Швейцарии, Чехии и Германии.

На награду в номинации "Лучший европейский фильм" претендуют "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Фаворитка" режиссер Йоргоса Лантимоса, "Офицер и шпион" Романа Полански, "Отверженные" Ладжа Ли, "Крушитель системы" Норы Финшелдт и "Предатель" Марко Беллоккьо.

Больше всего номинаций (по четыре) получили "Офицер и шпион" Романа Полански, "Предатель" Марко Беллоккьо и "Боль и слава" Педро Альмодовара.

Список претендентов опубликован на официальном сайте премии.

Церемония вручения премии Европейской киноакадемии состоится 7 декабря.

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