Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 10:44

Дубай. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Россия направила Ливану приглашение участвовать в качестве наблюдателя в следующей встрече в астанинском формате, посвященной урегулированию конфликта в Сирии, пишет в среду ливанское издание "Орьен ле жур".

Это приглашение передали в Бейруте руководству Ливана спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

По данным газеты, приглашение может быть связано с российской инициативой о возвращении сирийских беженцев на родину, в частности, на первом этапе, миллиона сирийцев, вынужденно перебравшихся в Ливан.

1ар ан

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