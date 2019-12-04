Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 0:55

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия открыта для сотрудничества с зарубежными странами в Арктике, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной на странице посольства в Facebook.

"Мы призываем не к соперничеству, а к миру и взаимовыгодному сотрудничеству в регионе", - заявляет в своей статье посол Антонов.

Он отмечает, что в целях "укрепления доверия и взаимопонимания, недопущения любой эскалации" Россия выступает за восстановление полномасштабного военно-политического диалога арктических государств, возобновление практики проведения ежегодных совещаний начальников Генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Арктического совета, существовавшей до 2014 года.

"Это эффективный механизм поддержания региональной стабильности. Прерванный диалог по военно-политическим вопросам может быть возобновлен консультациями военных экспертов арктических государств", - считает дипломат.

По его словам, Россия поддерживает разработку правовой базы для снижения риска аварий и загрязнения морской среды.

Он также отмечает необходимость более эффективно концентрировать чрезвычайные и спасательные ресурсы прибрежных государств в регионе.

"Учитывая стремительное развитие морской деятельности в Арктике, в том числе круизного туризма, важно и далее укреплять потенциал оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Мы поддерживаем расширение сотрудничества через форум Арктической береговой охраны", - пишет Антонов.

"Россия открыта для сотрудничества и готова к реализации новых инициатив в Арктике с участием зарубежных партнеров. Мы предусматриваем не только освоение нефтегазовых и минеральных месторождений, но и совместные планы по расширению судостроительной отрасли, транспортной и туристической инфраструктуры, внедрению новых промышленных технологий", - добавил он.

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