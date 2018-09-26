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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:31 26.09.2018 - 18:31

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности провокаций с использованием биологического оружия и призвал отказаться от милитаризации медицины.

"То, как развиваются события, дает основание полагать, что сегодня нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия", - сказал С.Лавров, выступая в СБ ООН по нераспространению ОМУ.

Он напомнил, что российская сторона неоднократно "предлагала согласовать механизм верификации соблюдения Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО) всеми ее участниками".

"Однако США жестко блокировали это предложение и в итоге похоронили его окончательно", - заявил глава МИД РФ.

Министр отметил, что "режим Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО) подвергается дополнительным испытаниям в связи с наращиванием медико-биологической деятельности, в том числе, на постсоветском пространстве".

"Мы призываем отказаться от милитаризации здравоохранения", - подчеркнул С.Лавров.

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