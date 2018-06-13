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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 15:03 13.06.2018 - 15:03

Париж. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Россия будет участвовать в работе специальной сессии Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 26-27 июня в Гааге, сообщил замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов в Париже.

"Россия будет участвовать в проведении специальной сессии конференции государств-участниц конвенции по запрещению химического оружия. Эту специальную сессию созвала не Россия, как вы знаете, созвали наши британские коллеги совместно с еще рядом стран. И 26-27 июня такая специальная сессия состоится", - сказал Г.Каламанов журналистам.

"Позицию мы будем отрабатывать, вырабатывать и, я думаю, что в ближайшее время вы все уже узнаете", - отметил он.

Ранее стало известно, что Исполнительный совет ОЗХО одобрил запрос 11 стран-участниц на проведение специальной сессии.

В распространенном 5 июня заявлении организации говорилось, что спецсессия Исполсовета пройдет 26-27 июня в Гааге. "Запрос (на проведение спецсессии - ИФ) получил более 64 необходимых голосов одобрения от участников Конвенции о запрещении химического оружия", - отмечалось в заявлении.

Ранее российское постпредство при ОЗХО раскритиковало инициативу созвать спецсессию.

"Постоянное представительство Российской Федерации при ОЗХО выражает категорическое несогласие с инициативой Австралии, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США и Японии о созыве специальной сессии Конференции государств-участников (КГУ). С учетом непростой ситуации, сложившейся в ОЗХО, считаем ее несвоевременной и наносящей ущерб Организации", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте посольства РФ в Нидерландах.

"Российская сторона выражает озабоченность в связи с тем, что группа стран, вместо того, чтобы предпринять усилия по выводу Организации из кризиса, работать в рамках объединительной повестки дня с задействованием ресурса обзорного процесса, предпочла созвать специальную сессию Конференции государств-участников", - отмечалось в сообщении.

"Убеждены, что за внешне нейтральными формулировками в поддержку режима нераспространения химического оружия стоят совершенно конкретные политические цели, ведущие к дальнейшей политизации Организации и к углублению раскола в её рядах", - подчеркнуло постпредство РФ при ОЗХО.

В начале марта британские СМИ сообщили, что проживающий в Великобритании экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в городе Солсбери. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В связи с так называемым "делом Скрипалей" 30 стран выслали 168 российских дипломатов, в частности Великобритания выслала 23 дипломатов. РФ ответила зеркально.

В 2006 году С.Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он бы помилован и обменен на Анну Чапман и других задержанных в США российских разведчиков. После этого С.Скрипаль получил убежище в Великобритании.

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