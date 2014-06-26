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Этот контент был опубликован 26 июня 2014 г. 4:42 26.06.2014 - 04:42

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Россия уже сейчас принимает все необходимые меры в ответ на усиление НАТО своего военного потенциала, заявил "Интерфаксу" постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

"Вязь формулировок НАТО относительно усиления ее военного потенциала в новых условиях безопасности никого не должна вводить в заблуждение. Истинная направленность этих планов очевидна, и уже сейчас мы принимаем все необходимые меры, чтобы надежно обеспечить нашу безопасность", - сказал А.Грушко, комментируя итоги завершившегося накануне в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"В альянсе должны понимать, что любые попытки проецировать силу в направлении России будут только ослаблять его собственную безопасность", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

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