Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 15:21

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Россия не сможет получить обратно от президента Венесуэлы Николаса Мадуро средства, инвестированные в эту латиноамериканскую страну, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в четверг в ходе видеоконференции.

"Они (власти РФ - ИФ) считают, что защищают деньги, которые им должна Венесуэла. Один из аргументов, который я привел заместителю министра иностранных дел Рябкову: вы никогда не заберете свои деньги от Мадуро, потому что его режим, его экономическая политика разрушает экономику Венесуэлы", - сказал он.

Э.Абрамс подчеркнул, что "окупиться инвестиции и займы" России смогут только при процветании экономики Венесуэлы.

Роль России в Венесуэле "ничего не дает народу Венесуэлы".

Консультации замглавы МИД РФ С.Рябкова со спецпредставителем США Э.Абрамсом, посвященные венесуэльской проблематике, состоялись 19 марта в Риме. В них приняли участие представители Совета Безопасности России и Совета Национальной безопасности США.

Э. Абрамс по итогам переговоров в Риме с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым заявил, что стороны не сошлись во мнениях по проблемам этой страны, однако переговоры прошли в положительном ключе.

В МИД РФ сообщили, что консультации РФ и США по Венесуэле в Риме выявили ряд принципиальных расхождений, но в Москве считают возможным и целесообразным диалог с США по этой тематике.

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