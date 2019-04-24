Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 14:05

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия вместе с рядом других государств осуществляет кибератаки с целью оказать влияние на политический курс стран-мишеней, заявил в среду старший советник по кибербезопасности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс.

"Есть небольшая группа стран, которые не ведут себя в соответствии с международными нормами. Россия нападает на соседей (в киберпространстве - ИФ), оказывая влияние на людей для формирования политики", - приводит агентство Bloomberg слова Р.Джойса, сказанные на конференции по безопасности в Глазго.

Кроме того, по его словам, Китай крадет "интеллектуальные секреты, которые влияют на экономику", в то время как Иран посредством кибератак "подвергает риску системы безопасности, а Северная Корея ворует банковскую информацию".

"Мы должны быть рады, когда другие страны говорят, что эти страны (Россия, КНР, Иран, КНДР - ИФ) ведут себя неприемлемо", - отметил Р.Джойс.

Он отметил, что разведывательный альянс Five Eyes в составе США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады должен совместно противостоять потенциальной угрозе безопасности со стороны сетей 5G.

Как напоминают западные СМИ, ранее неоднократно звучали предостережения, что китайские власти якобы могут при помощи технологий корпорации Huawei, занимающейся сетями 5G, шпионить за коммуникациями зарубежных государств и получать доступ к их критически важной инфраструктуре.

1кю аю ан

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