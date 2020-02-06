Этот контент был опубликован 7 февраля 2020 г. 0:43

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с Турцией в интересах деконфликтинга и снижения напряженности в Идлибе.

"В связи с эскалацией обстановки мы продолжаем взаимодействие с Турцией в интересах деконфликтинга и снижения напряженности. Проводятся соответствующие контакты между президентами, министерствами иностранных дел, политическими и военными ведомствами", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по ситуации в Идлибе.

Небензя, текст выступления которого размещен на сайте постпредства РФ при ООН, добавил, что Россия никому не позволит "вбивать клинья" в свое сотрудничество с Турцией.

"Равно как и в сотрудничество в рамках Астанинского формата, где мы вместе с Турцией и Ираном способствуем продвижению политического процесса", - отметил постпред РФ при ООН.

На территории Идлибской зоны деэскалации, по данным Минобороны РФ, по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксирован 31 обстрел.

Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы 20 населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Хама.

1юг бм

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