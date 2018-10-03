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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 18:41 03.10.2018 - 18:41

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду обвинил Россию в попытках дестабилизации ситуации на Украине.

"Я думаю, что это лишь один из примеров сценария, который мы видели: Россия незаконно аннексировала Крым, продолжила дестабилизацией, особенно в Донбассе, но также и своими действиями в Азовском море, она продолжает пытаться дестабилизировать Украину", - сказал Й.Столтенберг, выступая на пресс-конференции.

Й.Столтенберг заявил, что НАТО очень внимательно следит за ситуацией в Азовском море и обеспокоен ей.

По его словам, НАТО предоставляет Украине политическую и практическую поддержку.

Й.Столтенберг подчеркнул, что он считает выполнение Минских договоренностей единственным путем для решения украинского кризиса.

Власти Украины и США обвиняют Россию в ограничении судоходства для украинских судов в Азовском море. Так, в марте 2018 года в Азовском море российские пограничники задержали украинское судно "Норд".

В России данные обвинения называют "пустыми" и указывают на нарушения норм судоходства задержанными судами.

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