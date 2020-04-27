Москва/Дамаск. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Реализация российских экономических проектов и выполнение боевых задач в Сирии продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса, заявил посол РФ в Дамаске Александр Ефимов.

"Конечно, пандемия сказывается на всём, что происходит в Сирии, как и в других странах. Введённые здесь меры, включая комендантский час и другие ограничения на перемещения по стране, существенно затрудняют функционирование практически всех учреждений и предприятий в стране, и проекты, в реализации которых участвуют российские компании исключением не являются", - сказал Ефимов в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что всем приходится подстраиваться под новые непростые условия, соблюдать необходимые меры предосторожности. "Однако даже в таких обстоятельствах российские экономические проекты реализуются, а боевые и дипломатические задачи, как и всегда, решаются", - сказал посол.

"Сирийские друзья сегодня особенно нуждаются в нашей поддержке и неизменно получают её. Не будем забывать, что экономоператоры из России обеспечивают работу в том числе и жизненно важных для САР предприятий и объектов инфраструктуры. Тем более что, как я уже говорил, все прежние проблемы военного и политического свойства никуда не исчезли и требуют от нас постоянного внимания и последовательных усилий", - добавил Ефимов.

Полностью интервью посла РФ в Дамаске Александра Ефимова будет опубликовано на сайте www.interfax.ru во вторник, 28 апреля.

1ва ан

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