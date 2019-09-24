Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 22:16

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия продолжит прилагать усилия для закрепления достигнутых результатов по урегулированию ситуации в Сирии, заявил замминстра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в Нью-Йорке.

"В тесной координации с ООН, сирийскими сторонами, а также Турцией и Ираном как гарантами астанинского процесса Россия будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы закрепить достигнутые результаты и продвинуться вперед", - сказал Вершинин на мероприятии высокого уровня по Сирии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что рассчитывает на старт работы сирийского конституционного комитета в ближайшие недели.

По его словам, "конституционный комитет соберется в ближайшие недели", так как достигнуто соглашение о его создании между властями Сирии и оппозицией.

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