Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 1:49

Мадрид. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Венесуэла договорились о продолжении сотрудничества в сфере оборонной промышленности, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро по итогам визита в Москву.

"Мы получили полную поддержку со стороны России и президента Владимира Путина во всех областях сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - заявил он по прибытии в Каракас из Москвы.

По словам Мадуро, которые транслировались в твиттере, этот вопрос обсуждался на переговорах с Путиным и он "подтвердил полную поддержку со стороны России, что позволит Венесуэле укреплять ее боеготовность и системы вооружений для защиты своего суверенитета и национального мира".

Президент Венесуэлы сообщил также, что стороны в ходе переговоров согласовали план сотрудничества в области экономики и промышленности, вопросы российских инвестиций.

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