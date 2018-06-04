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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 19:23 04.06.2018 - 19:23

*** Британские власти по-прежнему отказывают дипломатам в возможности лично поговорить со Скрипалями, что усиливает подозрения

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании игнорируют попытки России обсудить расследование нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, но Москва продолжит добиваться ответов на вопросы по этому делу, говорится в опубликованном в понедельник заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Должны отметить, что британские власти продолжают держать расследование (нападения на Скрипалей - ИФ) в секрете от общественности. Они проигнорировали несколько попыток российской стороны обсудить этот вопрос", - заявили в посольстве.

"Мы продолжим требовать, чтобы британские власти дали исчерпывающие ответы на десятки вопросов, которые посольство направило в МИД (Великобритании - ИФ)", - также говорится в заявлении.

"К сожалению, оценить сотрудничество (между Россией - ИФ) и Соединенным Королевством в том, что касается отравления в Солсбери невозможно, так как его попросту не существует", - отметили в посольстве.

"(Лондон - ИФ) продолжает грубо нарушать положения консульских конвенций, касающиеся доступа к пострадавшим гражданам России. Британские власти отказывают нам в возможности лично поговорить со Скрипалями. Это усиливает наши подозрения, что их либо похитили, либо их состояние отличается от того, которое описано в официальных заявлениях", - также говорится в документе.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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