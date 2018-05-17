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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 19:00 17.05.2018 - 19:00

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Канады в матче 1/4 финала проходящего в Дании чемпионата мира.

Результат матча - 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0) в пользу Канады. Победитель определился в овертайме.

В первом периоде канадец Колтон Парэйко вывел свою команду вперед, а в середине второго Райан Ньюджент-Хопкинс удвоил счет. Оба этих гола канадцы провели, находясь в численном большинстве. Но вскоре россиянам удались две результативные атаки - сначала отличился Илья Михеев, затем - Александр Барабанов.

В третьем периоде канадцы дважды выходили вперед, а россияне отыгрывались. В составе сборной Канады отличились Кайл Туррис и Пьер-Люк Дюбуа, в составе команды России - Сергей Андронов и Артем Анисимов.

Решающий бросок в овертайме провел Райан О'Райлли, когда россияне находились в меньшинстве.

Таким образом, российская команда выбыла из борьбы за медали.

Турнирный путь на чемпионате мира-2018 сборная России начала победой над Австрией со счетом 7:0. Затем она с аналогичным счетом выиграла у Франции, затем - со счетом 6:0 - у Белоруссии. Вскоре россияне уступили Чехии (3:4), пропустив решающую шайбу в овертайме. Затем с таким же счетом, он в основное время, победила Швейцарию. После этого взяла верх над Словакией (4:0), а в последнем туре группового этапа не устояла перед Швецией (1:3).

Россия стала второй в группе А. Она набрала 16 очков, отстав от победителя группы, Швеции, на четыре балла. И по регламенту, в четвертьфинале должна была сыграть с третьей командой группы В - Канадой.

В полуфинале Канада сыграет с победителем пары Финляндия - Швейцария.

Кроме того, в полуфинал пробилась команда США, победившая в 1/4 финала Чехию (3:2). Борьбу за выход в финал американцы поведут с победителем пары Швеция - Латвия.

ЧМ завершится 20 мая.

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