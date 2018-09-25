Россия прорабатывает с Ираном и Турцией возможность встречи глав МИД трех стран "на полях" Генассамблеи ООН
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Встреча России, Турции и Ирана на уровне министров иностранных дел "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"У нас сейчас идут двусторонние контакты с двумя другими гарантами астанинского формата (Ираном и Турцией - ИФ), в том числе для того, чтобы провести здесь встречу на уровне министров иностранных дел, в Нью-Йорке. (. . .) Она сейчас прорабатывается", - сказал С.Вершинин журналистам.
1ви ав
Интерфакс