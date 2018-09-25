Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 19:39 25.09.2018 - 19:39

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Встреча России, Турции и Ирана на уровне министров иностранных дел "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"У нас сейчас идут двусторонние контакты с двумя другими гарантами астанинского формата (Ираном и Турцией - ИФ), в том числе для того, чтобы провести здесь встречу на уровне министров иностранных дел, в Нью-Йорке. (. . .) Она сейчас прорабатывается", - сказал С.Вершинин журналистам.

1ви ав

Neuer Inhalt Horizontal Line