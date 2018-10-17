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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 17:33 17.10.2018 - 17:33

Нью-Йорк (ООН). 18 октября. ИНТЕРФАКС - Призывы ряда западных стран установить срок для старта работы комитета по работе над конституцией Сирии контрпродуктивны, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Погоня за искусственными сроками контрпродуктивна", - сказал он в ходе обсуждения сирийской тематики на СБ ООН.

В.Небензя пояснил, что для налаживания подобного рода работы требуется получить согласие всех сторон. "Так что придется потерпеть", - заявил российский дипломат.

Он отметил, что мировое сообщество не создает таких искусственных сроков в случае с конфликтами в Йемене, Ливии или в палестино-израильском вопросе.

Ранее представители ряда западных стран на заседании СБ ООН попросили незамедлительно приступить к организации работы комитета по изменению сирийской конституции.

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