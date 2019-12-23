Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 15:27

Брюссель. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти РФ предпринимают попытки внести разлад между членами ЕС, однако Евросоюз должен продолжать диалог с Россией, говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока, адресованном нидерландскому парламенту.

Местные СМИ напоминают, что это письмо стало ответом на единодушный призыв депутатов в адрес правительства сформулировать стратегию взаимодействия с Россией.

Также Стеф Блок обвинил Россию в шпионаже, вмешательстве во внутренние дела западных стран, кибератаках и распространении дезинформации.

В частности, министр упомянул попытку кибервзлома Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), предпринятую в прошлом году в Гааге.

В начале октября 2018 года власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью. Их также обвинили в попытках взломать американские и международные организации и спортивные федерации.

В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.

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