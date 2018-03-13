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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 9:10 13.03.2018 - 09:10

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Россия пыталась посеять хаос в США перед президентскими выборами 2016 года, заявил член комитета по разведке палаты представителей США республиканец Том Руни после завершения расследования в этом комитете о предполагаемом вмешательстве России в выборы, передает телеканал Си-Эн-Эн.

"Я уверен, что есть доказательства этого. Я не знаю, была ли там именно полноценная кампания, чтобы сделать все, что в их силах, чтобы помочь избрать Дональда Трампа. Я думаю, что ее (России - ИФ) целью был хаос", - заявил Т.Руни в эфире телеканала.

Он также согласился с утверждением телеведущей о том, что разведсообщество США полагает, что "Москва намеревалась нанести вред (репутации - ИФ) Хиллари Клинтон", и что "Кремль открыто хотел помочь Дональду Трампу".

"Да, я думаю, что есть доказательства всего, что вы сейчас упомянули", - заявил Т.Руни, подчеркнув, что властям США нужно принять меры, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в грядущие промежуточные выборы в конгресс осенью 2018 года.

Таким образом, Т.Руни выразил мнение, которое отличается от позиции многих его однопартийцев.

Ранее сообщалось, что по итогам расследования в комитете представители республиканского большинства заявили, что не нашли доказательств наличия сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией.

Однако, согласно информации телеканала, вероятно, демократы из этого комитета подготовят собственный доклад, в котором укажут на то, расследование было проведено недостаточно тщательно.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" также написал о завершении расследования, указав на отсутствие доказательств его сговора с Москвой.

"Комитет по разведке палаты представителей после длительного досконального расследования длиной в 14 месяцев не нашел доказательств сговора или координации между кампанией Трампа и Россией по части оказания влияния на президентские выборы 2016 года", - отметил Д.Трамп.

эф во бп

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