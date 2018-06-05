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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 1:51 06.06.2018 - 01:51

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Россия открыта к реализации проектов в Латинской Америке с внерегиональными партнерами, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Рассматриваем организацию (Организацию американских государств (ОАГ)- ИФ) как важную многостороннюю площадку для развития диалога в Западном полушарии, региональный механизм, способствующий налаживанию межамериканского взаимопонимания и сотрудничества", - сказал он, выступая на встрече генерального секретаря ОАГ с главами делегаций постоянных членов и постоянных наблюдателей.

А.Антонов отметил, что "с целым рядом стран Латинской Америки Россию связывают отношения стратегического партнерства".

"Cо всеми государствами региона и интеграционными объединениями у России немало совпадающих интересов в торгово-экономической, энергетической, транспортной сферах, борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью. Мы открыты к совместной реализации проектов в Латинской Америке с внерегиональными партнерами", - подчеркнул он.

По словам посла, Россия также "нацелена на расширение взаимодействия с ОАГ как уникальным механизмом межгосударственного диалога, позволяющим согласовывать консенсусные позиции по актуальным вопросам миграции, противодействия трансграничной оргпреступности и наркотрафику".

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