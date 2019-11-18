Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:02

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Контракт с Индией на 200 вертолетов Ка-226 планируется подписать в течение полугода, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт. Сроки формируются исходя из процедур министерства обороны Индии", - заявил журналистам Михеев на Dubai Airshow.

Он отметил, что в настоящее время совместное предприятие создано, работы по вертолету уже начались.

"Идет уточнение облика вертолета исходя из требований министерства обороны Индии", - сказал глава Рособоронэкспорта.

Ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявлял, что обсуждение контракта по Ка-226 затянулось из-за вопроса об уровне локализации производства вертолетов в Индии.

"Мы пришли к соглашению, разработали методику. На сегодняшний день уровень локализации достаточно высокий нами согласован - в итоге будет равняться почти 80%. То есть индийцы получат серьезные компетенции и станут полноправными производителями техники", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Как сообщалось, межправительственное соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Однако контракт общей стоимостью $1 млрд до сих пор не заключен.

В феврале глава "Вертолетов России" Андрей Богинский заявил в интервью "Интерфаксу", что Москва и Дели согласовали всю техническую часть контракта на 200 вертолетов Ка-226Т, на очереди - коммерческие переговоры. Он отметил, что Россия предоставила всю необходимую техническую информацию в рамках ответа на RFP (запрос на предложение).

Согласно подписанному в 2015 году соглашению, холдинг "Вертолёты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 машин будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолётов и обеспечение их технического сопровождения.

Лёгкий многоцелевой вертолёт Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлётной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолёт устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащённые специальным оборудованием.

1сви де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!