Россия рассчитывает, что представители вооруженной сирийской оппозиции приедут в июле на встречу в Сочи - Лаврентьев
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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона надеется, что представители вооруженной сирийской оппозиции приедут в Сочи в июле на встречу по Сирии в "астанинском формате", заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Пока еще неизвестно, надеемся на то, что представители оппозиции приедут на мероприятие в Сочи, которое пройдет 30-31 июля", - сказал А.Лаврентеьев, отвечая на вопрос о том, согласились ли представители сирийских военизированных формирований принимать участие в этом мероприятии.
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Интерфакс