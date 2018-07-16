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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 16:47 16.07.2018 - 16:47

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона надеется, что представители вооруженной сирийской оппозиции приедут в Сочи в июле на встречу по Сирии в "астанинском формате", заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Пока еще неизвестно, надеемся на то, что представители оппозиции приедут на мероприятие в Сочи, которое пройдет 30-31 июля", - сказал А.Лаврентеьев, отвечая на вопрос о том, согласились ли представители сирийских военизированных формирований принимать участие в этом мероприятии.

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