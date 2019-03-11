Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 23:57

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Москва выполнила все условия для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на международной конференции по ядерной политике, проводимой центром Карнеги.

"Мы сделали - и я хотел бы это подчеркнуть - мы сделали все возможное, чтобы сохранить договор, учитывая его важность с точки зрения поддержания стратегической стабильности в Европе, а также в мире", - сказал А.Антонов.

По его мнению, со стороны Москвы были предприняты "беспрецендентные меры прозрачности", которые выходили за рамки обязательств России по договору. Но, к сожалению, США отвергли их, выставив России ультиматум, напомнил он.

Как подчеркнул посол РФ в США, все началось в 1999 году, когда Вашингтон испытал ударные беспилотные летательные аппараты, которые имели те же характеристики, что и крылатая ракета наземного базирования, запрещенная договором. Он напомнил, что тогда США заявили, что нуждаются в такой ракете для противостояния Китаю.

"Соединенные Штаты хотели найти предлог, и предлог был найден, они сочинили сказку о так называемой российской ракете 9М729", - сказал А.Антонов.

"Я считаю, что последствия ликвидации ДРСМД будут очень печальными как для российско-американских, так и для международных отношений", - отметил он.

Как подчеркнул посол, Россия и США не "враги". У обеих стран есть "общие вызовы для безопасности". В частности, главной угрозой, по мнению А.Антонова, является международный терроризм.

"США и РФ нужен полноформатный диалог", - добавил посол РФ в США.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.

1вз гс

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