Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 18:13

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и ряд других стран оказывали содействие США при расследовании в отношении членов хакерской группировки, попавших под санкции США, сообщает в четверг Минюст США.

"Помимо Национального агентства по борьбе с преступностью, правоохранительным действиям... содействовали правоохранительные органы из Нидерландов, Германии, Белоруссии, Украины и Российской Федерации", - говорится в сообщении Минюста США.

В четверг США ввели санкции в отношении группы хакеров, обвиняемых, в частности, в краже более $100 млн при помощи вируса под названием Dridex.

Одному из попавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - заочно предъявлены обвинения судами Небраски и Пенсильвании за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей серьезные преступления в сфере киберпространства. Ближайшим соратником этого человека назван другой россиянин - Игорь Турашев.

В результате госдеп США объявил награду за информацию, которая приведет к аресту Якубца. В США готовы заплатить до $5 млн, что стало самой большой в истории США суммой, назначенной за информацию о киберпреступнике.

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