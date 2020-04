Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Нежелание американской стороны возвращать дипломатическую собственность России в Сиэтле вызывает сожаление, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью The Daily of the University of Washington.

"Нежелание американской стороны возвращать дипломатическую собственность России вызывает сожаление. Исторический дом Сэмюэля Хайда принадлежит нашему правительству, и у нас есть все законные права собственности на него. Госдепартамент это не оспаривает", - заявил Антонов.

Он отметил, что российские дипломаты регулярно поднимают вопрос о предоставлении доступа в эти помещения сотрудникам посольства, чтобы оценить их нынешнее состояние, но получают отказ.

"Мы исходим из того, что, когда ситуация в наших двусторонних отношениях стабилизируется, будет принято положительное решение о возвращении этой прекрасной резиденции ее законному владельцу, а также о восстановлении российского консульского присутствия на западном побережье", - добавил посол России в США.

В начале марта 2018 года на фоне инцидента с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери США объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постпредства при ООН в Нью-Йорке, и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

