Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 10:31

Варшава. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество российских спортивных властей и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2019 году вышло на новый уровень, заявил министр спорта Павел Колобков.

"Российская сторона выполняет все взятые на себя обязательства. В течение 2019 года мы сотрудничали с WADA лучше, чем когда-либо прежде", - сказал Колобков в ходе своего выступления на Всемирной конференции по вопросам борьбы с допингом в спорте в польском Катовице.

В частности, министр отметил, что два года назад был разрешен въезд в закрытые города России для антидопинговых офицеров, которые теперь могут без проблем тестировать российских спортсменов, находящихся там.

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