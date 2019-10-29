Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 21:57

Нью-Йорк (ООН). 29 октября. ИНТЕРФАКС - Действия США говорят о возможном желании страны безраздельно господствовать в космическом пространстве, заявил зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"В обзоре политики США о противоракетной обороне ставится задача развертывания на орбите перехватчиков баллистических ракет (...) Не стоит забывать о наличии у США противоспутникового оружия, причем с опытом фактического применения. Все это выглядит как заявка на безраздельное господство в космосе", - заявил он, выступая в Первом комитете Генассамблеи ООН.

При этом он отметил, что Россия "стремится не допустить превращение космоса в новую арену вооруженной конфронтации и продвигает мирные инициативы по предотвращению гонки вооружения в космическом пространстве".

"На столе конференции по разоружению находится российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. Из-за позиции США начать предметную работу по нему до сих пор не удается", - напомнил дипломат.

Белоусов сообщил, что Россия внесла три проекта резолюции по разоружению в космосе. Первый проект резолюции касается инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, второй - мер транспарентности и доверия в космосе, а третий - дальнейших практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

1йф тг

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