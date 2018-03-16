Россия считает приоритетным решение гуманитарных проблем Сирии - Лавров
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Астана. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия рассматривает решение гуманитарных проблем Сирии в качестве приоритетных и считает необходимым сконцентрироваться на их решении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министра вместе с его коллегами из Ирана и Турции принял в пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в своей речи акцентировал внимание на гуманитарных проблемах в Сирии.
"Мы полностью разделяем эту проблему (гуманитарную) как приоритетную, считает необходимым сконцентрироваться на ее решении", - заявил С.Лавров.
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Интерфакс