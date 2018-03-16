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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 12:36 16.03.2018 - 12:36

Астана. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия рассматривает решение гуманитарных проблем Сирии в качестве приоритетных и считает необходимым сконцентрироваться на их решении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министра вместе с его коллегами из Ирана и Турции принял в пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в своей речи акцентировал внимание на гуманитарных проблемах в Сирии.

"Мы полностью разделяем эту проблему (гуманитарную) как приоритетную, считает необходимым сконцентрироваться на ее решении", - заявил С.Лавров.

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