Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 16:03

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что в альянсе отмечают увеличенную активность российских военных за Полярным кругом.

"Мы обсудили ситуацию на крайнем Севере", - сказал генсек НАТО во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.

"Мы должны продолжать работать над поддержанием низкого уровня напряженности за Полярным кругом, несмотря на то, что мы видим все большее военное присутствие, особенно со стороны России", - подчеркнул Столтенберг.

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