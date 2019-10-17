Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 8:06

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в августе 2019 года на $826 млн по сравнению с июлем.

Как показывают данные Минфина, на конец августа России принадлежали US Treasuries на общую сумму $9,327 млрд против $8,501 млрд месяцем ранее. В июле инвестиции снизились на $2,35 млрд.

Вложения РФ в долгосрочные бумаги в августе упали на $3,171 млрд - до $3,068 млрд с $6,239 млрд, в краткосрочные - повысились почти на $4 млрд - до $6,259 млрд с $2,262 млрд.

Для сравнения: в апреле 2018 года, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в августе осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств третий месяц подряд, увеличив вложения на $43,9 млрд, до $1 трлн 174,7 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, сократил свой портфель US Treasuries на $6,8 млрд, до $1 трлн 103,5 млрд.

Третью строчку на конец августа занимала Великобритания ($349,9 млрд), четвертую - Бразилия ($311,5 млрд), пятую - Ирландия ($272,5 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Каймановы острова, Швейцария, Гонконг и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в августе вырос на $225,6 млрд, до $6 трлн 857,5 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 196,7 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк аш ки

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