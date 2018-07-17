Россия уже реализовала бы компромат на меня, если бы им располагала - Трамп
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Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Если бы у России действительно были компрометирующие сведения об американском президенте, они уже стали бы достоянием гласности, считает сам Дональд Трамп.
"Если бы у них (России - ИФ) что-то было, они бы уже сделали это достоянием гласности", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
По его словам, В.Путин заявил об отсутствии каких либо компрометирующих материалов в ходе беседы "настолько твердо, насколько это было возможно".
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Интерфакс