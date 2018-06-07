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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 9:54 07.06.2018 - 09:54

Пекин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Китай в 2017 году впервые обогнал Россию по уровню торговли с Киргизией, сообщил журналистам министр экономики республики Олег Панкратов.

"Китай стал первым по объему товарооборота с Киргизией. Долгое время это место занимала Россия, но 2017 год стал пиком, когда КНР превысил товарооборот", - сказал министр.

Он сообщил, что объем товарооборота с КНР по итогам 2017 года приблизился к $1,6 млрд, что было достигнуто за счет "легализации транзитных потоков, проходящих по территории Киргизии, в третьи страны".

При этом министр отметил, что объемы торговли с РФ "также высоки, есть рост, снижения не наблюдается".

Говоря об инвестиционном сотрудничестве Киргизии и КНР, О.Панкратов сообщил, что в этом вопросе "Китай также достаточно серьезно лидирует, хотя в прошлом году было некоторое снижение (на 10%) объемов инвестиции от пиковых сумм, что связано с тем, что несколько лет назад с участием КНР у нас были реализованы крупные проекты".

"Но я надеюсь, что подписание лидерами стран декларации о всестороннем стратегическом партнерстве позволит поработать над привлечением новых инвестиции, а также частных китайских инвестиций", - сказал О.Панкратов.

Он отметил, что накануне государственного визита в КНР президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова было подписано соглашение об оказании Китаем грантовой помощи на 600 млн юаней ($100 млн), средства пойдут на продолжение строительства дорог в Бишкеке, а также лаборатории по сертификации продукции.

По словам министра, строительство лаборатории необходимо, чтобы продавать продукцию на рынке Китая и проходить процедуру сертификации товаров.

О.Панкратов уточнил, что грантовые средства будут поступать в Киргизию в 2018-2020 годах.

Министр также сообщил, что в ходе прошедших в Пекине переговоров между С.Жээнбековым и председателем КНР Си Цзиньпином обсуждался вопрос строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан. "Это давний вопрос, сейчас есть хорошие подвижки, и работа над проектом будет продолжена", - сказал он.

О.Панкратов сообщил, что С.Жээнбеков и Си Цзиньпин договорились "о строительстве завода по сборке электромобилей в Киргизии". "Это новая тенденция в мире, сейчас все страны активно работают в этом направлении, и если мы сможем реализовать это соглашение, то будем в передовых рядах научно-экономического прогресса", - подчеркнул министр.

ав

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