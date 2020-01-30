Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Россия рассматривает возможность создания военной базы на побережье Аденского залива в Сомали, сообщила газета New York Times.
Как пишет издание со ссылкой на представителей Министерства обороны США, российские чиновники присматриваются к порту Бербера в качестве места размещения своей базы на побережье Аденского залива в Сомалиленде - самопровозглашенном государстве в Сомали.
По данным американских официальных лиц, Россия также выразила заинтересованность в строительстве военно-морского логистического центра в Эритрее, но неясно, как далеко продвинулись эти переговоры.
Газета отмечает, что в Вашингтоне встревожены растущим влиянием России, а также Китая в Африке, поскольку США пытаются реализовать свои цели в области экономики и безопасности на континенте.
1ак ав