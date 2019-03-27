Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 9:29

Брюссель. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Представители РФ, Австралии и Нидерландов в марте начали трехсторонние встречи по делу о крушении авиалайнера компании Malaysia Airlines на востоке Украины в 2014 году, сообщают в среду западные СМИ.

"Мы не можем вдаваться в детали процесса, потому что конфиденциальность играет здесь ключевую роль", - цитируют СМИ слова главы МИД Нидерландов Стефа Бока, сказанные в Сиднее на совместной пресс-конференции с австралийской коллегой Марис Пейн.

"Но я могу сказать следующее: мы по-прежнему привержены задаче добиться правды, справедливости и ответственности", - добавил он.

Кроме этого, С.Бок и М.Пейн заявили в среду, что после начала встреч с российской стороной они добились некоторых успехов в деле установления ответственных за крушение авиалайнера.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля - воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малазийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера. Так, МИД РФ назвал голословной версию о том, что малазийский "Боинг" был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорилось в заявлении МИД РФ.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению "Боинга".

11 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о начале подготовки к трехсторонним консультациям с Австралией и Нидерландами по тематике гибели малайзийского "Боинга" в 2014 году на востоке Украины. Однако, подчеркнула она, "в центре их внимания будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин".

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