Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 19:38 09.10.2018 - 19:38

Анталья (Турция). 9 октября. ИНТЕРФАКС - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия вряд ли вернётся в ПАСЕ в 2019 году.

"Парламентская ассамблея Совета Европы вновь пошла на поводу у русофобского меньшинства. Ход дискуссии по докладу о полномочиях национальных делегаций показал, насколько сильны все ещё в Страсбурге деструктивные настроения", - сказал Л.Слуцкий журналистам во вторник.

По его словам, ПАСЕ вновь проявила свою слабость и сдала позиции перед натиском антироссийской истерии. "В таких условиях перенос обсуждения резолюции на январь, по сути, ставит крест на возможности подачи заявки делегации РФ на участие в сессии ассамблеи 2019 года", - подчеркнул он. "С большой вероятностью, мы туда в следующем году не вернёмся", - подчеркнул политик.

Л.Слуцкий заметил, что абсолютно согласен со спикером. Совета Федерации Валентиной Матвиенко, что бесконечно топтаться на одном месте невозможно. "Пора, наконец, уже решить - либо ассамблея занимает конструктивную позицию и исключает возможность дискриминации национальных делегаций, или нам с такой организацией, где о Россию вытирают ноги и хотят только возобновления наших миллионных платежей, просто не по пути", - сказал глава комитета.

Хотя технически, признал он, в переносе доклада есть даже плюсы. "При его доработке возможно будет окончательно устранить санкционные статьи, а не наносить лишь косметическую ретушь на регламент ассамблеи, как предлагала докладчица Петра де Суттер. Но пойдёт ли на это ПАСЕ?", - задался вопросом он

"Ассамблея на сегодняшний день в глубоком кризисе. А на Евразийском континенте, включая Европу, зарождается новое, мощнейшее, набирающее силу год от года Совещание спикеров парламентов Евразии, способное в ближайшем будущем перерасти в Евразийскую межпарламенскую Ассамблею, один из ключевых форматов парламентской дипломатии в XXI столетии. Это одновременно формирует единое парламентское изменение интеграционных процессов, идущих в разных частях "Большой Евразии", - подытожил политик.

Как сообщалось, члены ПАСЕ проголосовали во вторник за то, чтобы вернуть доклад по полномочиям делегаций на доработку в профильную комиссию.

Ожидалось, что на осенней сессии в Страсбурге 8-12 октября ПАСЕ обсудит вопрос об укреплении процесса принятия решений в отношении полномочий национальных делегаций и голосования. Речь идет о проекте резолюции, принятие могло бы открыть дорогу к восстановлению полноценного участия российской делегации в ПАСЕ.

В апреле 2014 года делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах Ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

1лн ки

Neuer Inhalt Horizontal Line