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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 14:41 26.06.2018 - 14:41

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Великобритания во вторник на сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложила незамедлительно одобрить "путем консенсуса" проект предложения о наделении этой организации правом определять виновных в применении химоружия.

Россия, Иран и Сирия выступили против этого предложения.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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