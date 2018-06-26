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Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Великобритания во вторник на сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложила незамедлительно одобрить "путем консенсуса" проект предложения о наделении этой организации правом определять виновных в применении химоружия.

Россия, Иран и Сирия выступили против этого предложения.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1ар др

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Интерфакс