Россия, Иран и Сирия выступили против незамедлительного одобрения предложения по расширению полномочий ОЗХО "путем консенсуса"
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Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Великобритания во вторник на сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложила незамедлительно одобрить "путем консенсуса" проект предложения о наделении этой организации правом определять виновных в применении химоружия.
Россия, Иран и Сирия выступили против этого предложения.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1ар др
Интерфакс