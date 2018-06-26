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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 14:48 26.06.2018 - 14:48

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Великобритания во вторник на сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложила незамедлительно одобрить "путем консенсуса" проект предложения о наделении этой организации правом определять виновных в применении химоружия.

Россия, Иран и Сирия выступили против этого предложения. Прямая трансляция с сессии ведется в интернете.

В итоге принято решение о том, что голосование по британскому проекту состоится после дополнительных дискуссий через сутки.

26-27 июня в Гааге проходит Конференция стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия. Встреча проходит по инициативе Франции и еще десяти государств.

Российское постпредство при ОЗХО ранее выразило "категорическое несогласие" с инициативой Австралии, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США и Японии о созыве специальной сессии конференции.

В постпредстве РФ при ОЗХО заявляли, что одним из вероятных сценариев этой спецсессии, по всей видимости, станет принятие резолюции по расширению функций ОЗХО, приданию организации атрибутивных функций, что идет вразрез с международным правом. Для этого, согласно процедуре голосования на конференции, достаточно набрать 1/3 участвующих и голосующих делегатов. Голоса тех, кто воздерживается, не учитываются.

В настоящее время специалисты ОЗХО уполномочены проверять, действительно ли было в том или ином случае применено химическое оружие. Однако их мандат не предусматривает выяснения того, кто именно применил это оружие.

"Убеждены, что за внешне нейтральными формулировками в поддержку режима нераспространения химического оружия стоят совершенно конкретные политические цели, ведущие к дальнейшей политизации Организации и к углублению раскола в её рядах", - подчеркивало постпредство РФ при ОЗХО.

Со своей стороны постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что наделение ОЗХО полномочиями по установлению виновных в совершении химатак может негативно повлиять на политическое урегулирование в Сирии.

Тем временем, во вторник посольство РФ в Нидерландах обвинило США и ряд других западных стран в создании искусственного кризиса в ОЗХО.

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