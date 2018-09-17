Россия, подобно вирусу, мешает процессу денуклеаризации Северной Кореи - постпред США при ООН
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Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Никки Хейли в понедельник сравнила действия России, с вирусом, который быстро распространяется и препятствует процессу денуклеаризации Северной Кореи.
"Российские злоупотребления подобны вирусу, который препятствует нашей возможности достичь полной денуклеаризации в Северной Корее", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН.
"Сейчас этот вирус распространился и на процесс отчетности (в ООН - ИФ), касающийся процесса выполнения санкций", - добавила она.
По ее словам, "если мы не будем проявлять осторожность, то этот недуг может нарушить неприкосновенность и эффективность самого Совета Безопасности".
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Интерфакс