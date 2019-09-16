Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 21:13

*** РФ, Турция и Иран отвергают все попытки создать новые реалии "на земле" в Сирии

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидеры РФ, Ирана и Турции будут координировать свои усилия для достижения стабильности на северо-востоке Сирии, отвергают любые попытки сепаратистских планов в этой части Сирии.

"Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, подчеркнули, что достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны, согласились с этой целью координировать свои усилия", - говорится в совместном заявлении по итогам трехстороннего саммита в Анкаре.

В документе подчеркивается, что страны-гаранты Астанинского процесса "отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению".

Три президента "выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран".

1пп ри

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