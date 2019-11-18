Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - "Ростех" после интеграции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) планирует создать две отдельные структуры для сервисного обслуживания военной и гражданской авиатехники, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Что касается сервисного обслуживания, тут у нас проблемы, особенно после завершения гарантийного периода. Поэтому мы ведем работу по созданию двух структур - по обслуживанию гражданской и военной техники", - сказал Чемезов журналистам "на полях" авиасалона Dubai Airshow. В тех странах, где находится большое количество той или иной авиатехники, эти предприятия будут создавать сервисные центры, добавил он.

Передача "Ростеху" акций ОАК, начатая по указу президента Владимира Путина, продолжается, отметил Чемезов: "Это займет еще какое-то время, но надеюсь, в первом полугодии следующего года мы процесс завершим".

Следующим этапом станет реорганизация авиакластера, напомнил Чемезов: планируется сделать "три или, может быть, четыре дивизиона". "Будет гражданский, военный, транспортный дивизион и, возможно, четвертый - стратегической авиации. Естественно, нужно провести работу по сокращению издержек, какое-то будет изменение и в организационной структуре. С тем, чтобы все компании, которые находились ранее в периметре ОАК, вошли в авиационный кластер "Ростеха", - сказал глава госкорпорации.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли смена руководства ОАК, Чемезов заявил: "Я думаю, об этом даже рано говорить - мы еще даже официально не получили акции. Пока вопрос о замене гендиректора не стоял". С 2015 года ОАК возглавляет Юрий Слюсарь.

ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. Основным акционером было Росимущество, но в октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК "Ростеху". Небольшими пакетами в ОАК владеют ВЭБ (более 4%) и частные акционеры (более 3%)

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