Рост британского ВВП в 2019г может замедлиться до 0,3% в случае Brexit без соглашения о свободной торговле
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Жесткий Brexit, то есть выход Великобритании из Европейского союза без одновременного заключения соглашения о свободной торговле и доступе к единому рынке, ослабит рост британского ВВП в 2019 году до 0,3%, прогнозируют эксперты Национального института социальных и экономических исследований (National Institute for Social and Economic Research, NIESR).
В случае сохранения большинства текущих договоренностей экономика Великобритании вырастет в следующем году на 1,9%, что больше предыдущего прогноза (1,7%), говорится в сообщении NIESR.
В институте не исключают, что даже в случае жесткого Brexit правительству Великобритании удастся достичь целевых показателей бюджетного дефицита и госдолга. Однако эта задача будет непростой.
Из-за предстоящего Brexit в этом году министр финансов Великобритании Филип Хэммонд выступит с традиционным осенним обращением к парламенту почти на месяц раньше обычного - 29 октября. Осеннее обращение обычно включает проект бюджета на следующий фингод со всеми макроэкономическими прогнозами, а также ряд программных заявлений Минфина.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
ыъ аш *
Интерфакс