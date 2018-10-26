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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 11:29 26.10.2018 - 11:29

Лондон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Жесткий Brexit, то есть выход Великобритании из Европейского союза без одновременного заключения соглашения о свободной торговле и доступе к единому рынке, ослабит рост британского ВВП в 2019 году до 0,3%, прогнозируют эксперты Национального института социальных и экономических исследований (National Institute for Social and Economic Research, NIESR).

В случае сохранения большинства текущих договоренностей экономика Великобритании вырастет в следующем году на 1,9%, что больше предыдущего прогноза (1,7%), говорится в сообщении NIESR.

В институте не исключают, что даже в случае жесткого Brexit правительству Великобритании удастся достичь целевых показателей бюджетного дефицита и госдолга. Однако эта задача будет непростой.

Из-за предстоящего Brexit в этом году министр финансов Великобритании Филип Хэммонд выступит с традиционным осенним обращением к парламенту почти на месяц раньше обычного - 29 октября. Осеннее обращение обычно включает проект бюджета на следующий фингод со всеми макроэкономическими прогнозами, а также ряд программных заявлений Минфина.

Служба финансово-экономической информации

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