Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 14:21

Париж. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира во втором квартале увеличился на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, темпы экономического подъема замедлились по сравнению с 0,6%, зафиксированными в январе-марте текущего года. Во втором квартале 2018 года рост также составлял 0,6%.

Среди государств G7 в апреле-июне наиболее существенно ухудшились показатели Великобритании (ВВП вырос на 0,2% против 0,5% в предыдущие три месяца) и Германии, где экономика сократилась на 0,1% после повышения на 0,4% в январе-марте. Замедление темпов экономического роста было отмечено в США (до 0,5% с 0,8%) и в Японии (до 0,4% с 0,7%), а также во Франции (до 0,2% с 0,3%) и в Италии (до нуля с 0,1%).

Экономика 28 государств Европейского союза во втором квартале увеличилась на 0,2% после повышения на 0,5% в январе-марте, в том числе в 19 странах еврозоны подъем замедлился до 0,2% с 0,4%.

Рост ВВП в странах ОЭСР в апреле-июне составил 1,6% относительно аналогичного периода 2018 года после подъема на 1,7% в первом квартале. Среди государств G7 наиболее значительный рост показали США (на 2,3%), самый низкий - Италия (отсутствие роста в годовом выражении).

Данные об изменении ВВП Канады во втором квартале отсутствуют.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

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