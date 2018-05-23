Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 12:01 23.05.2018 - 12:01

Париж. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в первом квартале увеличился на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, темпы экономического подъема замедлились по сравнению с 0,6%, зафиксированными в октябре-декабре. В третьем квартале 2017 года рост составлял 0,7%, во втором квартале - 0,8% и в первом квартале - 0,6%.

Среди государств G7 в январе-марте наиболее слабые результаты продемонстрировала Япония, ВВП которой снизился на 0,2% после повышения на 0,1% в четвертом квартале. Кроме того, существенное замедление роста было зафиксировано во Франции (до 0,3% с 0,7%) и Германии (до 0,3% с 0,6%). Экономика США увеличилась на 0,6% против 0,7% в предыдущем квартале, в Италии рост стабилизировался на уровне 0,3%.

Экономика 28 государств Европейского союза в первом квартале повысилась на 0,4% после увеличения на 0,6% в предыдущие три месяца, в том числе в 19 странах еврозоны рост замедлился до 0,4% с 0,7%.

Рост ВВП в странах ОЭСР в январе-марте составил 2,6% относительно аналогичного периода 2017 года после подъема на 2,7% в четвертом квартале. Среди государств G7 наиболее значительный подъем показали США (на 2,9%), самый низкий - Япония (на 1%).

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь аш вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line