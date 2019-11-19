Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 12:01

Париж. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в третьем квартале увеличился на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, темпы экономического подъема замедлились по сравнению с 0,4%, зафиксированными в апреле-июне текущего года. В третьем квартале 2018 года рост также составлял 0,3%.

Среди государств G7 в июле-сентябре этого года наиболее существенно ухудшились показатели Японии (ВВП вырос на 0,1% против 0,4% в предыдущие три месяца). В США темпы повышения не изменились - 0,5%. При этом во Франции (рост на 0,3%) и в Италии (рост на 0,1%) они оставались стабильными по итогам соответственно третьего и четвертого квартала подряд.

Экономика 28 государств Европейского союза в прошедшем квартале увеличилась на 0,3% после повышения на 0,2% в апреле-июне, в том числе в 19 странах еврозоны подъем стабилизировался на уровне 0,2%.

Рост ВВП в странах ОЭСР в третьем квартале составил 1,6% относительно аналогичного периода 2018 года после подъема на аналогичную величину в предыдущие три месяца. Среди государств G7 наиболее значительный рост продемонстрировали США (на 2%), самый низкий - Италия (на 0,3%).

Данные об изменении ВВП Канады в третьем квартале отсутствуют.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

оь ко ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!