Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 7:10 16.07.2018 - 07:10

Пекин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Рост ВВП Китая во втором квартале 2018 года замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%, Динамика показателя за второй квартал совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Публикация данных совпала с недавним введением США пошлин на китайские товары, что, по мнению многих экспертов, может негативно повлиять на экономику КНР, а также считает следствием мер китайских властей по сокращению корпоративных долгов и избыточного кредитования, что ограничивает инвестиции.

В то же время центральный банк страны предпринял недавно меры по смягчению монетарной политики, сократив требования к банкам по резервированию.

Экономисты, как пишет The Wall Street Journal, оценивают, что торговый конфликт с США может снизить ВВП Китая на 0,2-0,5 процентного пункта в следующие 12 месяцев.

В соответствии с планом экономического развития страны, утвержденным на мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), темпы роста китайской экономики не должны опускаться ниже 6,5% в год.

Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце повысился на 6% в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий. В мае этот показатель был равен 6,8%.

Повышение розничных продаж в КНР ускорилось до 9% в июне. Это хотя и ниже уровней начала года, но чуть выше прогнозов аналитиков, а также показателя предыдущего месяца (8,5%).

Инвестиции в основные активы увеличились всего на 6% за полугодие против 6,1% за 5 месяцев, что стало следствием действий властей по снижению кредитования экономики.

аа мв ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line