Пекин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Темпы экономического подъема в Китае в первом квартале 2019 года остались на уровне предыдущего квартала, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка.
Это позволяет предположить, что меры Пекина по стимулированию роста приносят свои плоды.
Объем ВВП в январе-марте увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Темпы подъема соответствуют уровню четвертого квартала 2018 года и являются минимальными с первого квартала 2009 года. Тем не менее, они превзошли консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит на уровне 6,3%, пишет MarketWatch.
Власти КНР, отреагировав на сигналы замедления роста, сделали ряд шагов для поддержки экономики, увеличив госрасходы, а также приняв меры для стимулирования банковского кредитования.
"Позитивные факторы в экономике страны усиливаются", - сообщило ГСУ.
В марте объем промпроизводства вырос на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, розничные продажи повысились на 8,7%.
Аналитики ожидают, что рост ВВП Китая достигнет дна и начнет восстанавливаться позднее в этом году. Они еще в прошлом году ожидали, что подъем начнет усиливаться, однако эти прогнозы были сдвинуты в связи с введением администрацией США повышенных пошлин на ряд товаров китайского экспорта.
По итогам прошлого года ВВП КНР увеличился на 6,6%. Согласно официальному прогнозу, в этом году темпы роста китайской экономики составят 6-6,5%.
Служба финансово-экономической информации
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