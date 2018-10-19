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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 8:53 19.10.2018 - 08:53

Пекин. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Экономика Китая выросла в III квартале на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является минимальным значением за последние почти 10 лет, сообщило в пятницу Национальное бюро статистики Китая.

Во II квартале рост ВВП составлял 6,7%, и аналитики, согласно данным нескольких опросов, в среднем рассчитывали по итогам июля-сентября на показатель 6,6%.

Отчет за III квартал стал первым после начала торгового конфликта с США, последствия которого экономисты пока только пытаются оценить.

Китайское руководство официально планировало рост ВВП страны в 2018 г. на уровне около 6,5%, текущие макроэкономические показатели пока подтверждают этот прогноз.

В то же время в III квартале статистика зафиксировала некоторые негативные тенденции.

Так, рост промпроизводства в сентябре составил лишь 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и также оказался немного ниже ожиданий рынка.

В то же время оборот розничной торговли прибавил 9,2% в сентябре (год назад рост этого показателя превышал 10%) и оказался выше прогнозов.

Капиталовложения в основные фонды увеличились по итогам 9 месяцев на 5,4%, инвестиции в инфраструктуру, которые замедляются все последние месяцы, - на 3,3%.

Китайское руководство пытается в последнее время сдерживать рост долгов в экономике и снизить финансовые риски, что ведет к снижению объемов кредитования и инвестиций.

аа им

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