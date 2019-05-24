Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 19:14

Мехико. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Экономика Мексики в первом квартале увеличилась на 1,25% относительно аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют окончательные данные статистического ведомства страны.

Таким образом, темпы роста замедлились с 1,7% в четвертом квартале прошлого года.

При этом ВВП страны в январе-марте снизился на 0,17% относительно предыдущих трех месяцев после повышения всего на 0,03% в октябре-декабре.

Сельское хозяйство продемонстрировало рост в первом квартале на 5,8% в годовом выражении после подъема на 2,9% кварталом ранее.

В то же время коммунальная отрасль зафиксировала спад на 0,7% (в четвертом квартале рост на 1,4%), добывающая промышленность - на 7,6% (после снижения на 7,3%), строительство - на 0,8% (-2,2%).

В сфере услуг, включая транспорт, рост составил 1,9% по сравнению с 2,7% в четвертом квартале.

Служба финансово-экономической информации

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