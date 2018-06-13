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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 7:11 13.06.2018 - 07:11

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Реальный ВВП стран G20 увеличился в первом квартале 2018 года на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Предыдущие три квартала темпы подъема составляли 1%, а в первом квартале 2017 года рост показателя равнялся 0,9%.

Снижение экономики в январе-марте текущего года было отмечено в ЮАР - на 0,5% (после повышения на 0,8% в четвертом квартале прошлого года) и в Японии - на 0,2% (после увеличения на 0,3%).

Существенное сокращение темпов роста ВВП было зафиксировано во Франции (до 0,2% в первом квартале с 0,7% в предыдущие три месяца), в Великобритании (до 0,1% с 0,4%) и Германии (до 0,3% с 0,6%). Менее существенно замедлился подъем в США (до 0,5% с 0,7%), в Китае (до 1,4% с 1,6%), а также в Канаде и Италии (до 0,3% с 0,4% в обеих странах).

В то же время экономика Южной Кореи выросла в прошедшем квартале на 1% после уменьшения на 0,2% в октябре-декабре 2017 года. Значительно ускорился подъем ВВП в Австралии (до 1% с 0,5%), менее существенно - в Турции (до 2% с 1,7%), в Мексике (до 1,1% с 0,9%), Бразилии (до 0,4% с 0,2%) и в Индии (до 1,9% с 1,8%).

В 28 государствах Европейского союза ВВП в январе-марте повысился на 0,4% по сравнению с 0,7% в предыдущие три месяца, в том числе в 19 странах еврозоны подъем также составил 0,4% против 0,7%.

Рост экономики в странах G20 в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 3,9% против 4% в предыдущие три месяца. Максимальный подъем в годовом выражении наблюдался в Индии (на 7,4%), самый слабый - в Японии (на 1,1%).

ОЭСР не приводит данные об экономике России, Аргентины и Саудовской Аравии за первый квартал.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств.

Служба финансово-экономической информации

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