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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 9:46 31.05.2018 - 09:46

Цюрих. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Рост ВВП Швейцарии в первом квартале 2018 года остался на том же уровне, что и в конце 2017 года, и превзошел ожидания рынка.

Согласно данным Государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO), в январе-марте ВВП увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,5%.

В годовом выражении темпы роста усилились с 1,9% в IV квартале до 2,2% в I квартале. Аналитики ожидали более значительного подъема в январе-марте - на 2,3%.

Значительный вклад в рост швейцарской экономики в начале текущего года внесли потребительские расходы и Зимние Олимпийские игры. В Швейцарии находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета (МОК), и его выручка от мероприятий частично идет в зачет швейцарского ВВП.

На 2018 год в целом пока сохраняется позитивный прогноз для Швейцарии: экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают усиления роста ее ВВП до 2,1%, максимума за четыре года.

По итогам 2017 года рост швейцарской экономики составил 1%, став самым слабым с 2012 года.

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